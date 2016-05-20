Нижнетагильский музей-заповедник предлагает горожанам провести «Ночь в музее»

Нижний Тагил уже 6-й год подряд принимает популярную акцию. В культурном мероприятии участвуют все объекты Нижнетагильского музея-заповедника.

Каждый из 11-ти отделов подготовил свою уникальную программу, рассчитанную на широкую аудиторию и насыщенную различными событиями: экскурсиями, мастер-классами, викторинами и лекциями.

Чтобы заранее спланировать свой маршрут и посетить все интересующие объекты музеев, редакция TagilCity.ru предлагает ознакомиться с программой акции.

Афиша и программа акции «Ночь музеев-2016»