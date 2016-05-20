Нижнетагильский музей-заповедник предлагает горожанам провести «Ночь в музее»
20 мая 2016, 10:30Свободное времяТимофей Данилов
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В этом году европейская «Ночь музеев» в России посвящена кинематографу.
Сюжеты: Нижний Тагил
Нижний Тагил уже 6-й год подряд принимает популярную акцию. В культурном мероприятии участвуют все объекты Нижнетагильского музея-заповедника.
Каждый из 11-ти отделов подготовил свою уникальную программу, рассчитанную на широкую аудиторию и насыщенную различными событиями: экскурсиями, мастер-классами, викторинами и лекциями.
Чтобы заранее спланировать свой маршрут и посетить все интересующие объекты музеев, редакция TagilCity.ru предлагает ознакомиться с программой акции.
Афиша и программа акции «Ночь музеев-2016»
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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