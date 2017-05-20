Митинг и торжественный марш: 95-летие пионерии отметили в Екатеринбурге (ФОТО)
20 мая 2017, 10:15Свободное время
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Торжественный марш и митинг «Всегда готов!» прошли в Екатеринбурге 19 мая. Горожане отметили 95-летие создания пионерской организации.
Сюжеты: Екатеринбург
Как пишут «Вечерние Ведомости», 200 школьников и учащихся ВУЗов с флагами прошли от ТЮЗа до Городского дворца творчества.
Так, ребята показали, что существует преемственность поколений, и они продолжают дело пионеров, несмотря на то, что пионерской организации уже давно нет.
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Фото: «Вечерние Ведомости»
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