Митинг и торжественный марш: 95-летие пионерии отметили в Екатеринбурге (ФОТО)

Как пишут «Вечерние Ведомости», 200 школьников и учащихся ВУЗов с флагами прошли от ТЮЗа до Городского дворца творчества.

Так, ребята показали, что существует преемственность поколений, и они продолжают дело пионеров, несмотря на то, что пионерской организации уже давно нет.