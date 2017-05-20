Тагильчан приглашают принять участие в конкурсе-флешмобе во время «Ночи музеев»
20 мая 2017, 11:00Свободное время
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Тагильчан во время акции «Ночь музеев» приглашают принять участие в конкурсе-флешмобе, который называется «Я - экскурсовод».
Сюжеты: Нижний Тагил
Необходимо во время «Ночи музеев» записать на телефон небольшое видео продолжительностью не более полутора минут, в котором рассказать об экспонате музея или мероприятии, на котором находитесь.
Затем опубликовать видео в своем профиле в соцсетях «Одноклассники», «ВКонтакте» или Facebook с хэштегами акции #НочьМузеев2017, #КультураРФ, #яэкскурсовод и хэштегом музея - #нтми.
Имена победителей станут известны 23 мая. Лидеры голосования будут выбраны по количеству лайков. Видео победителей портал Культура.РФ разместит в спецпроекте.
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