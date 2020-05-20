Группа «Руки вверх» заявила о переносе концерта в Екатеринбурге на следующий год
Сегодня, 12:30Свободное времяФото: личная страница в Instagram Сергея Жукова
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Солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков объявил о том, что концерт в Екатеринбурге, который должен был состояться 20 июня — отменен. Причиной является пандемия коронавируса. Об этом сообщается на странице «Екатеринбург Арены» в Instagram.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
Мероприятие перенесено на 3 июля 2021 года. При этом, все приобретенные ранее билеты будут действительны.
Кроме того, Сергей Жуков отметил, что 2021 год для группы будет знаковым, так как ей исполняется 25 лет.
В Свердловской области проведение массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса находится под запретом. В связи с этим мероприятия переносятся на более поздний срок или проводятся в режиме онлайн.
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