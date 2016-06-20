Тагильские волонтеры устроили особым детям пиратскую вечеринку (ФОТО)

Отмечать день именинника раз в три месяца – добрая традиция, которая вот уже много лет сложилась в обществе инвалидов. Представители фонда решили создать детям особое настроение: устроили вечеринку в пиратском стиле. Активисты побывали в гостях у особых жителей Вагонки не первый раз.

К дверям общества инвалидов вынесло шлюпку, с которой слезли капитан корабля «Черная Жемчужина» Джейн и его правая рука пират Сильвер. Пиратам понадобилась новая команда, которую они собрали из юных тагильчан. Прежде детям необходимо было рассказать о себе и о своих увлечениях. Пираты были поражены разносторонностью и многогранностью особых ребят.

Волонтер Анастасия Романова поделилась:

Дети для меня - святое! Поэтому, несмотря на свою занятость, я всегда найду время, чтобы принести детишкам радость!

Фото: Центр поддержки гражданских инициатив

Екатерина Петрухина, волонтер, также выразила мнение о встрече:

Дети – публика особенная, поэтому для них всегда хочется придумывать нечто зажигательное и завораживающее! И образ пиратов – это всегда ассоциация с приключениями. Поэтому дети вместе с нами с большим удовольствием представляли себя пиратами и с большим задором выполняли все наши задания!

Председатель общества инвалидов поблагодарил фонд:

Выражаем благодарность благотворительному фонду «Преображение» за проведение Дня именинника в Дзержинском обществе инвалидов, для детей с ограниченными возможностями. Девушки в образе пиратов провели интересные игры для детей. Дети были в восторге и с удовольствием играли и веселились.