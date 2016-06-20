В Качканаре появился памятник-копилка бездомным животным (ФОТО)

Школьник Вячеслав Ш. несколько лет прорабатывал идею создания такого памятника, а в 2015 году принял участие в социальном проекте ЕВРАЗа «Город идей – город друзей», где и выиграл грант на ее воплощение. Помощь в непосредственном создании памятника оказали жители города Качканар Андрей Байер и Алексей Глазов.

Мемориал представляет собой металлического пса, усевшегося на площади Дворца культуры Качканара. На шее животного закреплен ящик-копилка, в который жители города смогут вносить добровольные пожертвования для помощи зверям, оказавшимся на улице. Средства будут вынимать из копилки раз в месяц, и направлять на счет благотворительного фонда «Лучший друг». В дальнейшем пожертвования горожан будут использованы для оплаты кормов, передержек и срочных операций для нуждающихся животных. Металлического пса нарекли Дружком, а копилка на его шее в день открытия заполнилась в течение получаса. Руководитель фонда «Лучший друг» Анна Саппа произвела первую инкассацию.

Фото с сайта Ystav.com

На церемонии открытия памятника присутствовал недавно спасенный жителями Качканара щенок Тайсон. Пес, попавший в аварию, мог лишиться лапы, но благодаря пожертвованиям, не оставшихся равнодушными качканарцев, своевременно получил необходимую медицинскую помощь и остался здоров.

Вячеслав считает, что его вклад в помощь бездомным животным не закончен. В планах у подростка создание в Качканаре приюта для бездомных зверей.