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В Качканаре появился памятник-копилка бездомным животным (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Качканаре появился памятник-копилка бездомным животным (ФОТО)

20 июня 2016, 12:45Свободное время
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