Российское гражданство повлияло на отношения Александры Артемовой с друзьями

В феврале этого года свадебный миллион достался паре Александры Артемовой и Евгения Кузина, а потому сейчас все мысли их заняты предстоящим бракосочетанием, которое намечается в конце лета. Молодая невеста регулярно радует своих поклонников микроблогами на тему подготовки к свадьбе, успевая одновременно отвечать на каверзные вопросы журналистов о том, какую семью они планируют построить с Кузиным. В числе прочих вопросов – смена Александрой гражданства, которая предстоит ей в скором времени. При этом далеко не все поклонники телешоу дом 2 радуются за украинку, более того, на ее страницу регулярно сыплются оскорбления, из-за чего она была даже вынуждена закрыть директ.

Из-за смены гражданства от Саши отвернулись и некоторые друзья из Украины, из-за чего она очень переживает и искренне не понимает такого их поведения. Дело в том, что в Москву из Луганска девушка переехала довольно давно, однако, документы собрать решилась только сейчас.

По ее словам, в Украине у Саши практически не осталось родных, только в Харькове и Донецке, в основном все уже переехали в Россию или другие страны. Поэтому для нее стало ударом, что двое знакомых демонстративно прекратили общение с ней, уйдя в украинскую армию. Выяснение отношений при этом происходило на повышенных тонах, с руганью и пожеланиями смерти, что очень обидело Александру.

За время проживания в Москве она уже успела заработать себе на квартиру и поменять два автомобиля. Как заявляют ее поклонники, которые предпочитают смотреть дом 2 свежие серии в интернете раньше телевизионных эфиров, она никогда не боится браться за какую-либо работу и делает ее с завидным упорством, что позволяет ей методично и упорно добиваться поставленных целей. Саша очень рада, что пришла на проект, потому что именно здесь она встретила свою вторую половинку, и совместные планы на жизнь ей строить совершенно не страшно.