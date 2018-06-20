Фильм об общежитии в Екатеринбурге будет снят по книге Алексея Иванова

Работа получила поддержку со стороны государства. По словам продюсера Юлии Зайцевой, средства будут выделены уже в 2018 году, и после этого начнутся съемки. Права на книгу были проданы этой весной.

Как сообщает «Наша газета», режиссером назначен Роман Васьянов. И, хотя это первая его режиссерская работа, зрителям он уже известен по русским фильмам «Бригада» и «Стиляги», где трудился оператором. Также режиссер принимал участие в съемках фильма «Ярость» с Брэдом Питтом в главной роли.

Напомним, роман Алексея Иванова был опубликован в 2006 году. В том же году произведение вошло в шорт-лист премии «Национальный бестселлер», после чего к писателю пришла известность. Прототипы героев автор брал со своих однокурсников, а сама «общага» - общежитие в Екатеринбурге, где он проживал, пока учился в университете еще в начале 90-х.