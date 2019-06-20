Екатеринбургское агентство взяло «Каннского льва» за ролик о пропаганде и новостях

В ролике сравнивают реальные новости пропаганду на примере двух телеканалов. Арт-директор агентства Владислав Деревянных пояснил, что агентство участвовало в пяти номинациях и не исключает, что может получить еще награды в Каннах. Для «Восхода» это пока первый «Каннский лев».