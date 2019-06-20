Екатеринбургское агентство взяло «Каннского льва» за ролик о пропаганде и новостях
Сегодня, 09:51Свободное времяФото: Скриншот видео агентства "Восход"
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Рекламное агентство «Восход» из Екатеринбурга получило бронзовую статуэтку за ролик о разнице между новостями и пропагандой, снятый для телеканала «Дождь», пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
В ролике сравнивают реальные новости пропаганду на примере двух телеканалов. Арт-директор агентства Владислав Деревянных пояснил, что агентство участвовало в пяти номинациях и не исключает, что может получить еще награды в Каннах. Для «Восхода» это пока первый «Каннский лев».
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Видео: Рекламное агентство "Восход"
Владислав Деревянных является автором множества проектов, в том числе, он создал логотип столицы Урала — Ekat-erin-burg.
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