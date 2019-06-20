В Екатеринбурге появился призрак граффити Модеста Мусоргского
Сегодня, 21:54Свободное времяФото: ural.kp.ru
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Жители столицы Свердловской области обнаружили, что на месте портрета Модеста Мусоргского на улице Карла Либкнехта появился призрак. О принадлежности к появлению граффити заявил один из городских уличных художников, сообщает «Комсомольская правда Екатеринбург».
Сюжеты: Екатеринбург
Новое изображение екатеринбуржцы заметили возле здания Свердловской филармонии. Фотографию граффити в ночь на 20 июня разместил в своём профиле Instagram уличный художник Рома Inc, заявив тем самым о своём авторстве. Комментарии к этой работе от Ромы пока что не поступили.
Портрет Модеста Мусоргского появился 21 марта в честь 180-летия со дня рождения композитора. Уличный рисунок просуществовал три месяца, в начале июня коммунальщики его смыли.
Ранее в Нижнем Тагиле в рамках фестиваля молодежных культур «Вверх по вертикали» художники расписывали хозяйственные постройки на ГГМ.
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