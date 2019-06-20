В Екатеринбурге появился призрак граффити Модеста Мусоргского

Новое изображение екатеринбуржцы заметили возле здания Свердловской филармонии. Фотографию граффити в ночь на 20 июня разместил в своём профиле Instagram уличный художник Рома Inc, заявив тем самым о своём авторстве. Комментарии к этой работе от Ромы пока что не поступили.