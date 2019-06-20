В Екатеринбурге впервые приземлились воздушные туристы из Франции
Сегодня, 10:10Свободное времяФото: Официальный сайт правительства Свердловской области
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В рамках «Ралли Аэро Франс 2019» в Кольцово впервые приземлились воздушные туристы, они прилетели на 18 небольших самолетах. Всего в столицу Урала прибыл 41 турист, сообщает правительство Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
Международное ралли проводится на территории России впервые, ранее самолеты пролетали над Европой и Ближним Востоком. В России туристы посетят Москву, Санкт-Петербург, Самару, Сочи, Казань, Псков, Волгоград, Краснодар. Данная акция способствует развитию туристического потенциала России.
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Мы обязательно посетим Плотинку, Исторический сквер, Водонапорную башню — места, где можно почувствовать славный дух и силу Екатеринбурга,сказал консул Франции в Екатеринбурге Жан-Пьер Коффинье.
Также он отметил, что иностранцы, говоря об Урале, представляют леса, самобытную природу. Он хочет показать гостям, что Урал — это не только природа, но и современный промышленный центр.
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