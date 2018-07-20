Нижнетагильские дети приняли участие в третьей смене «Золотого сечения»
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Третья образовательная смена центра «Золотое сечение» стартовала в Первоуральске. Более 200 одаренных детей со всей Свердловской области приехали туда, чтобы развить способности и узнать что-то новое.
Сюжеты: Нижний Тагил
На базе санатория «Зеленый мыс» в Первоуральске стартовала третья образовательная смена центра «Золотое сечение». Тагильские школьники среди других 200 участников приехали в лагерь для того, чтобы под руководством опытных наставников научиться чему-то новому и развить себя.
Видео
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Видео: «Тагил-ТВ»
Работа на смене ведется по четырем направлениям - наука, искусство, промыслы и спорт. Например, ребята, выбравшие научные исследования, уже узнали, как определять биологический возраст пациента по анализу крови, и научились определять патологии суставов при помощи нейронных сетей, сообщает «Тагил-ТВ».
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