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Нижнетагильские дети приняли участие в третьей смене «Золотого сечения»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Нижнетагильские дети приняли участие в третьей смене «Золотого сечения»

Сегодня, 11:20Свободное время
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