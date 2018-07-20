Посвященные Дню Тагилстроевского района мероприятия прошли в Нижнем Тагиле
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Жители Нижнего Тагила начали празднование Дня Тагилстроевского района. Праздничные мероприятия начались с утра и продолжатся до вечера. Тагильчан ждут танцы, конкурсы с призами, ярмарки и концерты творческих коллективов города.
Сюжеты: Нижний Тагил
20 июля на аллее улицы Победы начались мероприятия, посвященные празднованию Дня Тагилстроевского района.
Первыми поздравили жителей района народные коллективы «Незабудки» и «Рябинушки». После они уступили место на сцене отрядам мэра, которые сразились в танцевальном баттле. Также для гостей начала работать ярмарка, где любой желающий мог посмотреть и купить изделия народного промысла тагильских мастеров.
Видео
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Видео: «Тагил-ТВ»
Как сообщает «Тагил-ТВ», праздник продолжится до вечера. С 16 до 19 часов для жителей района пройдет концертная программа на площади перед Дворцом культуры и искусства НТМК.
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