Вечер памяти Владимира Высоцкого пройдет в Нижнем Тагиле 25 июля

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В среду, 25 июля, в Нижнем Тагиле пройдет мероприятие «Вечер памяти Владимира Высоцкого».
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: ОТВ
Исполнитель выступит с концертной программой произведений, с которой он ездит как по России, так и за рубежом.
Встреча назначена на 6 часов вечера в Нижнетагильском музее изобразительных искусств.
Владимира Высоцкого не стало 25 июля 1980 года, но до сих пор россияне помнят его творчество.
Подробная информация по телефону 25-26-47.
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