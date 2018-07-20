Жители Нижнего Тагила с танцами прошли по улицам города

Желающие интересно провести время собрались у музея-заповедника «Горнозаводской Урал», скачали на телефоны специально созданный плейлист с музыкой и отправились танцевать по набережной пруда до пляжа. Все мероприятие заняло около часа, сообщает «Тагил-ТВ».