Жители Нижнего Тагила с танцами прошли по улицам города

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В Нижнем Тагиле прошла первая танцевальная прогулка. К ней мог присоединиться любой желающий, а для участия необходимо было иметь смартфон и наушники, удобную обувь и хорошее настроение.
Сюжеты: Нижний Тагил
20 июля жители Нижнего Тагила танцуя прошли по улицам города, став участниками первой танцевальной прогулки.
Желающие интересно провести время собрались у музея-заповедника «Горнозаводской Урал», скачали на телефоны специально созданный плейлист с музыкой и отправились танцевать по набережной пруда до пляжа. Все мероприятие заняло около часа, сообщает «Тагил-ТВ».
Видео
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Видео: «Тагил-ТВ»
В будущем подобные мероприятия могут стать традиционными, считают организаторы. Главное, чтобы тагильчане имели желание танцевать.
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