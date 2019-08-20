Два школьника из Нижнего Тагила вошли в сборную России по робототехнике

Место в сборной ребята получили после успешного выступления на Всероссийской робототехнической олимпиаде.

Затем команда из Нижнего Тагила «Арго» прошла все испытания на учебно-тренировочных сборах по робототехнике в университете Иннополис (Республика Татарстан) и в шестой раз подтвердила свою квалификацию, завоевав право участия в главной битве World Robot Olympiad — 2019.