Два школьника из Нижнего Тагила вошли в сборную России по робототехнике
Сегодня, 21:30Свободное времяФото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
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Юные тагильчане Егор Ермаков и Сергей Ковтков стали членами сборной России по робототехнике. Они будут представлять страну, регион и город на международных соревнованиях World Robot Olympiad, которые пройдут в Венгрии с 8 по 10 ноября, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
Место в сборной ребята получили после успешного выступления на Всероссийской робототехнической олимпиаде.
Затем команда из Нижнего Тагила «Арго» прошла все испытания на учебно-тренировочных сборах по робототехнике в университете Иннополис (Республика Татарстан) и в шестой раз подтвердила свою квалификацию, завоевав право участия в главной битве World Robot Olympiad — 2019.
World Robot Olympiad это международная олимпиада по робототехнике. В ней участвуют школьники и студенты из более чем 50 стран мира. В этом году состязания пройдут в венгерском городе Дьёрн, главной темой станут «умные города».
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