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#300лет
Два школьника из Нижнего Тагила вошли в сборную России по робототехнике
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024
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Два школьника из Нижнего Тагила вошли в сборную России по робототехнике

Сегодня, 21:30Свободное времяФото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
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