Художники из Нижнего Тагила представят работы на Уральской индустриальной биеннале
Аня и Виталик Черепановы из Нижнего Тагила будут участвовать в Пятой Уральской индустриальной биеннале современного искусства в Екатеринбурге, сообщает ЕТВ.
Тагильчане получили гранты от благотворительного фонда «Синара». Кроме представителей Нижнего Тагила гранты получили художники из Екатеринбурга, Перми и Каменска-Уральского. На полученные деньги художники создадут произведения, которые представят на биеннале.
Аня и Виталик Черепановы представят документацию перформанса Tagil denca. Также они планируют снять и показать на выставке фильм «Театр жизни».
В перформансе актеры вовлечены в жизнь города телесно. Они танцуют и соотносят свое тело с городским ритмом жизни, сообщает издание.
Уральская индустриальная биеннале современного искусства пройдет в Екатеринбурге с 12 сентября по 1 декабря 2019 года. Темой выставки станет «Бессмертие». Всего на выставке представят работы более 70 человек из России и из-за рубежа.