Художники из Нижнего Тагила представят работы на Уральской индустриальной биеннале

Тагильчане получили гранты от благотворительного фонда «Синара». Кроме представителей Нижнего Тагила гранты получили художники из Екатеринбурга, Перми и Каменска-Уральского. На полученные деньги художники создадут произведения, которые представят на биеннале.

Аня и Виталик Черепановы представят документацию перформанса Tagil denca. Также они планируют снять и показать на выставке фильм «Театр жизни».

В перформансе актеры вовлечены в жизнь города телесно. Они танцуют и соотносят свое тело с городским ритмом жизни, сообщает издание.