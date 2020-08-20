Астрологи рассказали каким знакам зодиака удастся заключить выгодные сделки

День благоприятен для новых дел. Вам удается легко выполнять сложные задачи. Возможно, удастся получить выгодное предложение о сотрудничестве. Пора бы заняться завершением старых дел. Однако вам надо быть настойчивее, чтобы добиться своего. В течение дня многое будет отвлекать, а вечером из-за нагрузок может наблюдаться упадок сил, поэтому не берите на себя кучу обязательств.
День подходит для творческой работы. Справляться с рутинными задачами будет сложнее. Будьте осторожны с решением финансовых вопросов. В этот день вы склонны к легкомыслию, а потому рискуете потратить деньги на покупки, без которых могли бы и обойтись. Безработные тельцы, возможно, найдут работу своей мечты.
Не берите на себя слишком много, старайтесь реально оценивать свои возможности. Подумайте, может какие-то важные дела могут подождать? День благоприятен для решения бытовых проблем. Можно купить что-то полезное или разобрать старые вещи. На работе, возможно, кому-то из коллег понадобится ваша помощь.
Сегодня многое дается легко. Прислушивайтесь к интуиции, она вам поможет принять немало верных решений, а также сориентироваться в сложных и неоднозначных ситуациях. Вы сможете добиться успеха там, где у многих не получалось. Отличный день для налаживания партнерских отношений. Возможно, вам удастся заключить выгодную сделку.
День достаточно удачный. Вам удается справляться со сложными делами. Утро идеально подходит для новых начинаний. Во второй половине дня рекомендуется проводить встречи и важные переговоры. Однако, несмотря на вашу активность, начальство и коллеги не оценят этого. Если ваша профессия связана с экономикой или финансами, то будьте внимательнее при подсчетах.
Сегодня старайтесь быть сдержанными и не поддаваться на провокации. В течение дня придется столкнуться со сложностями. Добиться результата получится, если проявить настойчивость, но не во всем. Не зацикливайтесь на этом.
День обещает быть полон споров, но не стоит расстраиваться, так как они пойдут на пользу и помогут решить сложные вопросы. Рекомендуется больше работать в команде. Возможно удачное решение финансовых вопросов, либо заключение выгодной сделки. Дома забот прибавится. Скорее всего, придется отложить какие-то дела, чтобы решить все проблемы.
У вас много энергии. Решать получается быстро даже те задачи, которые прежде ставили в тупик. Ваша интуиция усилится. Она поможет быстро сориентироваться в любом деле. На работе старайтесь контролировать свои дела. День неблагоприятен для делегирования, старайтесь все сделать сами. Если у вас работа связана с творчеством или свободным графиком, то возможен публичный успех.
День начнется беспокойно. Вас все будет выбивать из колеи. Однако уже к обеду влияние позитивных тенденций усилится. Вы уже меньше волнуетесь и быстро справляетесь с любыми делами. На работе день благоволит к карьерному продвижению или появлению перспектив. Безработные представители знака могут найти место по душе.
Ваше настроение переменчиво. Вы можете смеяться, а уже через пять минут сидеть «мрачнее тучи». Сосредоточтесь на тех делах, которые зависят только от вас. На работе старайтесь не перенапрягаться, это может быть чревато последствиями для здоровья.
В первой половине дня астрологи не рекомендуют начинать новые дела. Добиться в них значительных успехов не получится. В работе могут возникать трудности. Это связано с вашей рассеянностью и небрежностью. Будьте внимательнее и старайтесь не совершать ошибок.
День начнется напряженно, но все проблемы будут решаться легко. Будьте осторожнее с новыми знакомыми, пока вы не будете уверены в их намерениях. Работы в этот день ожидается много, потому что вам все надо сделать в срок и вы это понимаете. Вам удастся проявить себя решительным и ответственным сотрудником, а настойчивость поможет преодолеть все трудности.