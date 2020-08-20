Астрологи рассказали каким знакам зодиака удастся заключить выгодные сделки

Рыбы

День начнется напряженно, но все проблемы будут решаться легко. Будьте осторожнее с новыми знакомыми, пока вы не будете уверены в их намерениях. Работы в этот день ожидается много, потому что вам все надо сделать в срок и вы это понимаете. Вам удастся проявить себя решительным и ответственным сотрудником, а настойчивость поможет преодолеть все трудности.