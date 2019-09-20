На реке Чусовая под Нижним Тагилом расчистили площадку для новой стартовой поляны
В километре от деревни Баронская, на берегу реки Чусовая, жителей близлежащих деревень расчистили площадку для организации новой стартовой поляны, откуда будут начинаться сплавы по реке, передаёт администрация Нижнего Тагила.
Активисты вырубили древесную поросль и прибрали мусор. Для удобства навигации, по дороге к новому месту старта будут установлены информационные аншлаги.
Проведенные работы — первый этап проекта по развитию туристического места. Здесь планируется обустроить места для кемпинга, спуски к воде, и благоустроить территорию. Как сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на заместителя начальника управления территориального развития и общественных связей Нижнего Тагила Лидии Панниковой, работы проводятся в связи с тем, что уже с будущего года водные туристы не смогут начинать сплавы с привычного места в деревне Усть-Утка. Территория у памятника народному единству передана в ведение музея-заповедника «Горнозаводской Урал».
В настоящее время специалистами музея разрабатывается концепция новой музейной зоны «Старая демидовская пристань», которая будет располагаться на данном участке,рассказала Лидия Панникова.