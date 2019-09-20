На реке Чусовая под Нижним Тагилом расчистили площадку для новой стартовой поляны

Проведенные работы — первый этап проекта по развитию туристического места. Здесь планируется обустроить места для кемпинга, спуски к воде, и благоустроить территорию. Как сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на заместителя начальника управления территориального развития и общественных связей Нижнего Тагила Лидии Панниковой, работы проводятся в связи с тем, что уже с будущего года водные туристы не смогут начинать сплавы с привычного места в деревне Усть-Утка. Территория у памятника народному единству передана в ведение музея-заповедника «Горнозаводской Урал».