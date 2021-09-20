Гигантский дракон появился в центре Екатеринбурга

Дракон, сидящий на фоне готического собора, был перенесен уличным художником Андреем Топоровым в рамках фестиваля «Стенография», пишет Znak.
Рисунок имеет площадь 70 квадратных метров, рассказывают в пресс-службе фестиваля. Таким образом Топоров отдал дань уважения иллюстратору Евгении Стерлиговой, чьи рисунки можно встретить в книгах Маршака, Брэдбери и других известных авторов.
Любимыми персонажами автора были драконы. Уличный художник попытался передать стиль Стерлиговой в своем стрит-арте.
Напомним, в рамках «Стенографии» в Екатеринбурге появились и работы других художников, например, «Теория разбитых окон» Покраса Лампаса.