Гигантский дракон появился в центре Екатеринбурга

Гигантский дракон появился в центре Екатеринбурга
Гигантский дракон появился в центре Екатеринбурга
Сегодня, 13:02Свободное времяФото: пресс-служба фестиваля «Стенограффия»
Изображение гигантского дракона появилось на перекрестке улиц Ленина и Сакко и Ванцетти. Это копия рисунка иллюстратора с Урала Евгении Стерлиговой.

Дракон, сидящий на фоне готического собора, был перенесен уличным художником Андреем Топоровым в рамках фестиваля «Стенография», пишет Znak.

Рисунок имеет площадь 70 квадратных метров, рассказывают в пресс-службе фестиваля. Таким образом Топоров отдал дань уважения иллюстратору Евгении Стерлиговой, чьи рисунки можно встретить в книгах Маршака, Брэдбери и других известных авторов.

Любимыми персонажами автора были драконы. Уличный художник попытался передать стиль Стерлиговой в своем стрит-арте.

Напомним, в рамках «Стенографии» в Екатеринбурге появились и работы других художников, например, «Теория разбитых окон» Покраса Лампаса.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
фестивальстрит-артЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы