Гигантский дракон появился в центре Екатеринбурга

Изображение гигантского дракона появилось на перекрестке улиц Ленина и Сакко и Ванцетти. Это копия рисунка иллюстратора с Урала Евгении Стерлиговой.

Дракон, сидящий на фоне готического собора, был перенесен уличным художником Андреем Топоровым в рамках фестиваля «Стенография», пишет Znak. Рисунок имеет площадь 70 квадратных метров, рассказывают в пресс-службе фестиваля. Таким образом Топоров отдал дань уважения иллюстратору Евгении Стерлиговой, чьи рисунки можно встретить в книгах Маршака, Брэдбери и других известных авторов. Любимыми персонажами автора были драконы. Уличный художник попытался передать стиль Стерлиговой в своем стрит-арте. Напомним, в рамках «Стенографии» в Екатеринбурге появились и работы других художников, например, «Теория разбитых окон» Покраса Лампаса. «Языками света» украсил заброшенную больницу в Екатеринбурге Покрас Лампас

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