Дочь экс-замглавы администрации свердловского губернатора прошла отбор шоу «Голос»

19 октября в седьмом сезоне шоу «Голос» приняла участие дочь бывшего заместителя главы администрации губернатора Свердловской области. Арина Багарякова выступила перед членами жюри с песней на иностранном языке. Несмотря на внешне заметное волнение, девушка сорвала выступлением аплодисменты зала и получила положительное решение со стороны Анны Лорак.

Как сообщает портал 66.ru, Арина занимается пением с детства и уже пробовала свои силы в проекте телеканала «Россия 1», отборе на детское «Евровидение-2013» и других конкурсах. Увлечение музыкой она распространила на всю семью - по заверениям Алексей Багарякова он часто поёт дуэтом с дочерью.