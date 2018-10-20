Дочь экс-замглавы администрации свердловского губернатора прошла отбор шоу «Голос»
Сегодня, 10:40Свободное времяФото: Фан-сайт шоу «Голос»
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В одном из эфиров телешоу «Голос» участницей стала 17-летняя Арина Багарякова, которая является дочерью Алексея Багарякова, занимавшего пост первого заместителя главы администрации губернатора Свердловской области.
19 октября в седьмом сезоне шоу «Голос» приняла участие дочь бывшего заместителя главы администрации губернатора Свердловской области. Арина Багарякова выступила перед членами жюри с песней на иностранном языке. Несмотря на внешне заметное волнение, девушка сорвала выступлением аплодисменты зала и получила положительное решение со стороны Анны Лорак.
Видео
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Видео: Фан-сайт шоу «Голос», https://golos-rus.ru/
Как сообщает портал 66.ru, Арина занимается пением с детства и уже пробовала свои силы в проекте телеканала «Россия 1», отборе на детское «Евровидение-2013» и других конкурсах. Увлечение музыкой она распространила на всю семью - по заверениям Алексей Багарякова он часто поёт дуэтом с дочерью.
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