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Школьники представят Нижний Тагил на фестивале ГТО в Артеке
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Школьники представят Нижний Тагил на фестивале ГТО в Артеке

Сегодня, 14:00Свободное времяФото: kaluga24.tv
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