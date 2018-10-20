Школьники представят Нижний Тагил на фестивале ГТО в Артеке

В финальном этапе фестиваля примут участие более 650 учащихся со всех регионов России. Команда, которая одержит победу, получит преходящий кубок Всероссийского фестиваля ГТО.

По словам ребят, в Нижнем Тагиле они сдали нормативы и получили золотой значок ГТО, затем поехали на областные соревнования, где заняли призовое место, далее как самую лучшую команду их направили на Всероссийский фестиваль.

Видео Видео: ТК «Тагил-ТВ»

На всероссийских испытаниях тагильчан ждут соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, бег на короткую и длинную дистанции, силовые упражнения и упражнения на гибкость, прыжки в длину и плавание.