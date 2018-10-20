Студенты приняли участие в экскурсии-квесте в Центральной библиотеке Нижнего Тагила
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18 октября в Центральной городской библиотеке Нижнего Тагила прошла экскурсия-квест, посвященная 100-летию учреждения.
Сюжеты: Нижний Тагил
В ходе квеста первокурсники узнали принципы работы некоторых отделов библиотеки, а также факты об истории ее создания. Студенты познакомились с электронными библиотечными системами и каталогами, попробовали расшифровать шрифт Брайля, узнали как записаться на абонемент.
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Сотрудники библиотеки рассказали молодым людям о том, здание, в котором сейчас располагается учреждение, было построено специально, до этого ЦГБ находилась по четырем разным адресам, сообщает пресс-служба Центральной городской библиотеки.
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