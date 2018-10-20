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Студенты приняли участие в экскурсии-квесте в Центральной библиотеке Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Студенты приняли участие в экскурсии-квесте в Центральной библиотеке Нижнего Тагила

Сегодня, 09:40Свободное время
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