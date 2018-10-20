Студенты приняли участие в экскурсии-квесте в Центральной библиотеке Нижнего Тагила

В ходе квеста первокурсники узнали принципы работы некоторых отделов библиотеки, а также факты об истории ее создания. Студенты познакомились с электронными библиотечными системами и каталогами, попробовали расшифровать шрифт Брайля, узнали как записаться на абонемент.