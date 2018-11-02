11,2 млн руб. выделены в 2018 году на строительство ледового городка в Нижнем Тагиле

Информация о проведении электронного аукциона была размещена на сайте госзакупок. Подрядчик будет определен 23 ноября.

От подрядчика будет требоваться произведение работ по возведению городков на трех площадках: Театральной площади, Театральном сквере и площади Молодежи. Внешний вид площадок должен соответствовать эскиз-проектам.

Также в требованиях говорится, что подрядчик должен самостоятельно добыть лед и затем изготовить из него скульптуры, осуществить уборку снега на территориях перед строительством ледяных скульптур, установить деревянные горки.

Кроме того, особые требования предъявляются и к материалу, из которого будут сделаны фигуры: лед должен быть прозрачным, чистым, без трещин и вкраплений земли. Элементы ледовых городков должны соответствовать требованиям техники безопасности.

Перед горками должны стоять информационные стенды с правилами пользования аттракционом. Дети до семи лет не будут допускаться для катания с большой горки без родителей, на ней буду находится четверо сотрудников подрядной организации для контроля правил пользования.