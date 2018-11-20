Жительница Невьянска отметила 108-летие

У одной из старейших жительниц Урала 7 внуков, 9 правнуков, 12 праправнуков и 4 прапраправнука. Александра Акулова родилась при царе, с шести лет работала, в 1920-е годы вышла замуж за состоятельного крестьянина. Для уборки урожая семья нанимала рабочих и в 1931 году была раскулачена.