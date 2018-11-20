Жительница Невьянска отметила 108-летие

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20 ноября 108 лет исполнилось жительнице Невьянска Александре Акуловой.
У одной из старейших жительниц Урала 7 внуков, 9 правнуков, 12 праправнуков и 4 прапраправнука. Александра Акулова родилась при царе, с шести лет работала, в 1920-е годы вышла замуж за состоятельного крестьянина. Для уборки урожая семья нанимала рабочих и в 1931 году была раскулачена.
В годы Великой Отечественной войны семья Акуловых работала в Нижнем Тагиле. Позднее пожилая женщина овдовела.
В день рождения 108-летнюю бабушку поздравили официальные лица региона, в том числе губернатор Евгений Куйвашев, сообщает «Облгазета».
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