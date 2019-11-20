Forbes составил рейтинг звёзд, зарабатывающих на рекламе в Instagram

Первое место в рейтинге заняла телеведущая Ксения Собчак. Она публикует посты с рекламой брендов одежды Dior и Bosco, автомобильной марки Audi и водки Beluga. Доход Собчак от подобной деятельности составляет 1,6 миллиона долларов.

На второй строчке топа телеведущая Регина Тодоренко. В своих постах она рекламирует бренды одежды, косметику и товары для детей, получая при этом 860 тысяч долларов.

В тройке лидеров оказалась и певица Ольга Бузова. Её доход от рекламы такой же, как у Тодоренко.

Также в рейтинг вошли теле-радиоведущие и звезды шоу-бизнеса Полина Гагарина, Елена Темникова, Анна Хилькевич, Яна Рудковская, Ида Галич, Дарья Клюкина, Вера Брежнева, Ирена Понарошку, Виктория Боня и Наталья Рудова.

В рейтинг попали всего двое мужчин автоблогер Алан Енилеев с доходом 850 тысяч долларов и боец ММА Хабиб Нурмагомедов — 570 тысяч долларов.