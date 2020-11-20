В резиденции Деда Мороза зажглась первая новогодняя елка

В резиденции Деда Мороза зажглась первая новогодняя елка

Сегодня, 09:01Свободное времяPhoto: Фонд Росконгресс
На первой новогодней елке страны зажглись огни. Дед Мороз поздравил детей-сирот и подарил им подарки.

Церемония прошла в Великом Устюге в рамках благотворительной акции, сообщает Фонд Росконгресс.

Представителями фонда были вручены подарки воспитанникам «Великоустюгского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей». Детям подарили телевизор, сладкие подарки, книги, развивающие игры и новогодние игрушки.

Photo:Фонд Росконгресс

Кроме того, были поздравлены три семьи: с детьми-инвалидами, многодетная семья и родители, воспитывающие троих приемных детей. Они получили сертификаты на бытовую технику, книги и сладкие подарки.

Совсем скоро вся наша страна, вся планета засверкает новогодними огнями! А Новый год снова всех нас объединит. Ведь мы уже научились по-новому жить. Крепче дружить. Больше заботиться и помогать, поздравил гостей Дед Мороз.

Напомним, в Свердловской области отменили новогодние празднования в детсадах и школах. Как сообщил вице-губернатор Павел Креков, полностью лишать праздника детей не станут. Планируется реорганизовать новогодние елки и провести мероприятия с соблюдением всех мер безопасности.

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