В резиденции Деда Мороза зажглась первая новогодняя елка

На первой новогодней елке страны зажглись огни. Дед Мороз поздравил детей-сирот и подарил им подарки.

Церемония прошла в Великом Устюге в рамках благотворительной акции, сообщает Фонд Росконгресс. Представителями фонда были вручены подарки воспитанникам «Великоустюгского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей». Детям подарили телевизор, сладкие подарки, книги, развивающие игры и новогодние игрушки. Photo: Фонд Росконгресс Кроме того, были поздравлены три семьи: с детьми-инвалидами, многодетная семья и родители, воспитывающие троих приемных детей. Они получили сертификаты на бытовую технику, книги и сладкие подарки. Совсем скоро вся наша страна, вся планета засверкает новогодними огнями! А Новый год снова всех нас объединит. Ведь мы уже научились по-новому жить. Крепче дружить. Больше заботиться и помогать, поздравил гостей Дед Мороз. Напомним, в Свердловской области отменили новогодние празднования в детсадах и школах. Как сообщил вице-губернатор Павел Креков, полностью лишать праздника детей не станут. Планируется реорганизовать новогодние елки и провести мероприятия с соблюдением всех мер безопасности. Павел Креков рассказал о судьбе новогодних елок в школах и детских садах

Related news: Павел Креков рассказал о судьбе новогодних елок в школах и детских садах

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter