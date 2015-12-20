Дело не в кино, дело в политике: Михалков ожидал, что его фильм не попадет в число финалистов Оскара
Режиссер Никита Михалков является персоной нон грата на Украине, в Прибалтике, а в Европе – кандидатом в попадание в санкционный список. Все это несовместимо с возможностью на равных конкурировать в борьбе за "Оскар".
Слишком политизированная ситуация в мире не позволяет на равных конкурировать в борьбе за "Оскар", считает режиссер Никита Михалков.
Убежден, что если бы сегодня наша картина "Утомленные солнцем", получившая "Оскар", была бы выставлена от нашей страны – она бы тоже не вошла в шорт-лист. Слишком политизирована и поляризирована ситуация в мире цитирует пресс-служба Михалкова.
По мнению режиссера, то, что он является персоной нон грата на Украине, в Прибалтике, а в Европе – кандидатом в попадание в санкционный список, о чем ему официально сообщили во французском банке, безусловно, играет определенную роль.
Все это несовместимо с возможностью на равных конкурировать в борьбе за "Оскар" сказал Михалков.
Ранее в интервью с корреспондентом РИА Новости Михалков выразил уверенность, что "Солнечный удар" не попадет в шорт-лист премии по политическим причинам.
Так или иначе, достаточно большое количество членов американской Академии были вынуждены посмотреть мою картину. Может быть, это для них и было наказанием, но я об этом не жалею. А, возможно, кого-нибудь из членов Академии наша картина и тронула надеется Михалков.