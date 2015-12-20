Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Дело не в кино, дело в политике: Михалков ожидал, что его фильм не попадет в число финалистов Оскара
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Дело не в кино, дело в политике: Михалков ожидал, что его фильм не попадет в число финалистов Оскара

20 декабря 2015, 13:35Свободное времяАлександра Логинова
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»