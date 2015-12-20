Нижний Тагил готовится к Новому году. У главной ёлки района на Вагонке появились ледяные скульптуры (ФОТО)

Елки дома поставили ещё не все тагильчане. Не все повесили гирлянды. Но главная елка Дзержинского района уже стоит. Пусть и гирлянды на ней пока не горят.

Ледовый городок близ ДК Окунева в этом году будет посвящён тематике сказки А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Ледовые скульптуры сейчас выглядят особенно красиво. Видно, что они изловлены совсем недавно. До них пока не добирались ни вандалы, ни суеверные любители приклеивать монетки. TagilCity.ru надеется на то, что так оно и останется.

Призываем читателей портала беречь эту красоту. Дополнительной мотивацией может послужить то обстоятельство, что ледовый городок находится под охраной ЧОП.

Торжественное открытие главной ёлки района произойдет 25 декабря в 17:00 на площади у ДК Окунева. Вход свободный.

Подготовка к празднику ведётся и на «Площади Славы». Ледовых скульптур пока не видно, но работа кипит и в выходные, а судя по высокой горе снега, которую уже облюбовала местная детвора, там будет построена высокая ледяная горка.

Забавы на свежем воздухе - это хорошо и полезно, но учитывая похолодание, TagilCity.ru рекомендует одеваться теплее и беречь себя. А ещё необходимо беречь красоту, которую создают вокруг нас.

О замеченных вами фактах вандализма надлежит незамедлительно сообщать по телефону «02». Напоминаем, наказанием за вандализм является штраф в размере до 40 000 рублей.

Так же важно не забывать о собственном здоровье! Одевайтесь теплее, обзаводитесь теплыми и модными вещами. Например, слабой половине человечества на ноги можно приобрести женские угги, а мужчинам - валенки. Они дополнят стильный образ и сохранят ножки в тепле.