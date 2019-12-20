Новый минерал из метеорита назван именем уральского ученого
Вчера, 23:23Свободное времяФото: Пресс-служба УрФУ
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В Екатеринбурге 20 декабря официально зарегистрирован новый минерал, который был обнаружен в метеорите Уакит, сообщает пресс-служба УрФУ.
Метеорит был найден в 2016 году в Бурятии. Его изучением занимались ученые УрФУ. В честь одного из них — Виктора Гороховского — минерал и был назван. Он получил название гороховскиит.
Виктор Гороховский занимался исследованием метеорита, упавшего на территории Челябинской области в феврале 2013 года. В 2014 году в честь Гроховского назван астероид 16399.
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