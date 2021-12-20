Огни автоелки зажглись в Нижнем Тагиле

Огни автоелки зажглись в Нижнем Тагиле
Огни автоелки зажглись в Нижнем Тагиле
Сегодня, 09:36Свободное времяФото: скриншот видео "Инцидент Нижний Тагил"
Огромная елка из автомобилей была выстроена на парковочной площадке горы «Долгая» в Нижнем Тагиле вечером 19 декабря.

В этом году елка самой большой. В ней приняли участие более 400 автомобилей, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» Вконтакте.

Зажглась елка в 20.40, а еще через 15 минут все поехали. Некоторые участники приехали из других городов.

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