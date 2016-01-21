Тагильский анестезиолог написал книгу о медиках

Александр Севрук служит уральской медицине 50 лет. Столько же времени он увлекается краеведением и историей нижнетагильского здравоохранения. В Нижний Тагил Александр с матерью приехал после войны. Валентина Фёдоровна работала фельдшером в детской больнице, сын также выбрал медицинскую профессию. Окончив мединститут и пройдя интернатуру, работает в больнице №4, два десятилетия является главным анестезиологом Нижнего Тагила.

На профессиональном пути мне посчастливилось встретиться с выдающимися людьми. По анестезиологии меня готовил доцент Эдуард Константинович Никонов. И затем в Нижнем Тагиле я работал рядом с врачами от Бога, преданными своему делу медицинскими сёстрами. Сохранить их имена для истории посчитал своим долгом рассказывает доктор Севрук.

В 2008 году Севрук выпускает первую книгу — «Милосердие не отменяется», главными героями которой стали медики-фронтовики, ведь история четвёртой больницы начинается с развёртывания в Нижнем Тагиле военного госпиталя №2551.

На подготовку следующей книги ушли годы. Восстанавливая по крупицам историю, Севрук засиживался в архиве, беседовал с ветеранами, знакомился с семейными реликвиями. Подготовка материалов о современном периоде развития учреждения была не менее напряжённой.

В последние годы в развитии нашей медицины произошёл мощный скачок. Было обновлено оборудование, освоены новые технологии. Наша кардиологическая служба по исправлению сосудистых дефектов вышла на международный уровень оказания медпомощи. Вместе с тем в пылу реформ мы понесли серьёзные потери. Закрыто несколько отделений. Дефицит врачей чувствуется ещё сильнее, нет мотивации для молодых кадров говорит Александр Севрук.