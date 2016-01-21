В Нижнем Тагиле почти 2000 верующих окунулись в Крещенскую прорубь (ФОТО)
Вот и подведены итоги Крещенских праздников в Нижнем Тагиле.
По примерным подсчётам, богослужения в храмах Нижнего Тагила, приуроченные к Крещению, посетило более 2000 тагильчан.
У мест традиционных крещенских купаний дежурили сотрудники МЧС и работники скорой помощи, а за порядком следили 250 сотрудников полиции.
Во время народных гуляний и праздничных богослужений нарушений правопорядка допущено не было.
Люди, окунавшиеся в прорубь, а их было порядка 2000, - делятся восторженными отзывами. Прекрасно, что верующие Нижнего Тагила отметили свой праздник с хорошим настроением и без происшествий.
Тагильчане, а вы окунулись в прорубь? Насколько, по-вашему, это безопасно?
ФОТО: пресс-группа ММУ МВД России «Нижнетагильское»
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© Эрик Х., TagilCity.ru