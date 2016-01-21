В Нижнем Тагиле почти 2000 верующих окунулись в Крещенскую прорубь (ФОТО)

По примерным подсчётам, богослужения в храмах Нижнего Тагила, приуроченные к Крещению, посетило более 2000 тагильчан.

У мест традиционных крещенских купаний дежурили сотрудники МЧС и работники скорой помощи, а за порядком следили 250 сотрудников полиции.

Во время народных гуляний и праздничных богослужений нарушений правопорядка допущено не было.

Люди, окунавшиеся в прорубь, а их было порядка 2000, - делятся восторженными отзывами. Прекрасно, что верующие Нижнего Тагила отметили свой праздник с хорошим настроением и без происшествий.

Тагильчане, а вы окунулись в прорубь? Насколько, по-вашему, это безопасно?

ФОТО: пресс-группа ММУ МВД России «Нижнетагильское»

// <![CDATA[VK.Widgets.Poll("vk_poll", {width: 300}, "210549007_055b6848d311b09e16");// ]]>