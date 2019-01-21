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Юные жители Каменска-Уральского были посвящены в пожарные
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Юные жители Каменска-Уральского были посвящены в пожарные

Сегодня, 08:00Свободное времяФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области
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