Юные жители Каменска-Уральского были посвящены в пожарные
Сегодня, 08:00Свободное времяФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области
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В детском саду №62 Каменска-Уральского прошло «Посвящение в юные пожарные».
Праздник «Посвящение в юные пожарные» был организован для детсадовцев Каменска-Уральского.
Огнеборцы вручили детям удостоверения юных пожарных и рассказали о своей работе, а ребята подготовили концерт. Дети читали стихотворения, пели песни и рассказали о правилах безопасного поведения дома и правилах пожарной безопасности.
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Кроме того, на территории дошкольного учреждения была организована выставка пожарной техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
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