Юные жители Каменска-Уральского были посвящены в пожарные

Праздник «Посвящение в юные пожарные» был организован для детсадовцев Каменска-Уральского.

Огнеборцы вручили детям удостоверения юных пожарных и рассказали о своей работе, а ребята подготовили концерт. Дети читали стихотворения, пели песни и рассказали о правилах безопасного поведения дома и правилах пожарной безопасности.