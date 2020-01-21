«Может появиться в Екатеринбурге»: Hugo Boss открывает собственные магазины в России

Как рассказали изданию в пресс-службе Hugo Boss AG, планируется открыть в России до 15 магазинов. На данный момент первый уже открыт в Москве, второй планируется открыть там же в марте. Основная масса точек будет сосредоточена в столице России, а также Санкт-Петербурге. В будущем они могут появиться и в некоторых регионах, например, в Казани и Екатеринбурге.