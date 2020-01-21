«Может появиться в Екатеринбурге»: Hugo Boss открывает собственные магазины в России
Вчера, 21:25Свободное времяФото: pixabay.com
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Немецкий бренд Hugo Boss начал создавать собственную сеть магазинов в России. Компания не исключает, что магазин будет открыт в ряде регионов, в том числе и в Свердловской области в Екатеринбурге, сообщает «Коммерсантъ».
Сюжеты: Екатеринбург
Как рассказали изданию в пресс-службе Hugo Boss AG, планируется открыть в России до 15 магазинов. На данный момент первый уже открыт в Москве, второй планируется открыть там же в марте. Основная масса точек будет сосредоточена в столице России, а также Санкт-Петербурге. В будущем они могут появиться и в некоторых регионах, например, в Казани и Екатеринбурге.
Бренд Hugo Boss ориентирован на молодежную аудиторию. Ранее открытием торговых точек занимался российский франчайзи ООО «Трейд менеджмент». Он развивает в стране и другие сети, такие как Lady & Gentleman City, Korpo, Casual Day, а также Armani Exchange и другие.
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