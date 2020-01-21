В Екатеринбурге появился стрит-арт с Иисусом и римскими гвардейцами
Сегодня, 08:47Свободное времяФото: Е1.ru
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На стене кинотеатра «Салют» в Екатеринбурге появился арт-объект — изображение Иисуса в крови, а рядом стоят два римских гвардейца, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Арт-объект нарисовали художники из команды Jesus Gang, а сам кинотеатр «Салют» закрывается в феврале.
Художники из Jesus Gang рисуют на стенах города граффити, связанные с религией. А после протестов в Театральном сквере они разместили на ограждении на берегу Исети церковные купола.
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