В Екатеринбурге появился стрит-арт с Иисусом и римскими гвардейцами

Арт-объект нарисовали художники из команды Jesus Gang, а сам кинотеатр «Салют» закрывается в феврале.

Художники из Jesus Gang рисуют на стенах города граффити, связанные с религией. А после протестов в Театральном сквере они разместили на ограждении на берегу Исети церковные купола.