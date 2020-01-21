В Нижнем Тагиле росгвардейцы поздравили с юбилеем труженика тыла

Ветеран угостил гостей чаем, показал фотографии, вспомнил службу во вневедомственной охране, рассказал о жизни в военные годы.

Пётр Егорович родился в 1930 году в селе Маза Саратовской области. С приходом войны он в 11 лет начал помогать собирать урожай в колхозе. Ветеран вспоминает, что осознание трагедии пришло не сразу, а лишь с наступлением голода и холода, гибелью родных и близких. Приходилось варить и есть разную траву, ведь выделялось всего пол литра молока на троих детей и одну мать.