В Нижнем Тагиле росгвардейцы поздравили с юбилеем труженика тыла
Сотрудники вневедомственной охраны региональной Росгвардии поздравили с 90-м Днем рождения труженика тыла и ветерана службы Петра Горбушова, сообщает УФСНГ Российской Федерации по Свердловской области.
Ветеран угостил гостей чаем, показал фотографии, вспомнил службу во вневедомственной охране, рассказал о жизни в военные годы.
Пётр Егорович родился в 1930 году в селе Маза Саратовской области. С приходом войны он в 11 лет начал помогать собирать урожай в колхозе. Ветеран вспоминает, что осознание трагедии пришло не сразу, а лишь с наступлением голода и холода, гибелью родных и близких. Приходилось варить и есть разную траву, ведь выделялось всего пол литра молока на троих детей и одну мать.
После войны Петр Горбушов выучился в техникуме на зоотехника. После армии он приехал к брату в Нижний Тагил, где встретил будущую жену Тамару. После окончания сельскохозяйственного института его отправили жить в село Кайгородка. Через несколько лет он вернулся в Тагил и стал работать во вневедомственной охране, где трудился более 30 лет. На пенсию вышел в звании майора милиции.