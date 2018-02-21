Нижнетагильские школьники показали боевые навыки в военно-спортивной игре (ФОТО)
Свыше 20 команд из образовательных учреждений Нижнего Тагила приняли участие в городских соревнованиях-сборах «Один за всех, и все за одного».
20 февраля 27 команд из образовательных учреждений Нижнего Тагила показали командный дух и смогли преодолеть себя в военно-спортивном мероприятии «Один за всех, и все за одного». Игра была посвящена Дню защитника Отечества, 100-летию Красной Армии, 90-летию ДОСААФ России в Свердловской области и прошла на базе городского Дворца детского и юношеского творчества.
Участникам предстояло пройти испытания в условиях, приближенных к военным. Команды преодолели «Тропу разведчика», метко стреляли на этапе «Снайпер», разбирали и собирали автомат, продемонстрировали знания воинских званий, лекарственных растений и видов костров. В финале всех ребят ждала настоящая солдатская каша.
Результаты военно-спортивной игры станут известны в течение недели, сообщает пресс-служба Дворца творчества.
Фото: Пресс-служба Дворца детского и юношеского творчества
© TagilCity.ru