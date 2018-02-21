Нижнетагильские школьники показали боевые навыки в военно-спортивной игре (ФОТО)

20 февраля 27 команд из образовательных учреждений Нижнего Тагила показали командный дух и смогли преодолеть себя в военно-спортивном мероприятии «Один за всех, и все за одного». Игра была посвящена Дню защитника Отечества, 100-летию Красной Армии, 90-летию ДОСААФ России в Свердловской области и прошла на базе городского Дворца детского и юношеского творчества.