Сергей Носов поздравил тагильчан с Днем защитника Отечества (ВИДЕО)
Сегодня в Драматическом театре Нижнего Тагила глава города поздравил тагильчан с Днем защитника Отечества.
21 февраля на торжественном концерте, посвященном Дню защитника Отечества, мэр Нижнего Тагила поздравил тагильчан.
На нашей земле всегда были защитники, которые могли постоять за свою родину, если это было необходимо, если было такое поручение, принести свободу, мир в страны Европы. В чем сила нашего солдата? А сила его в интернационализме, в том, что мы - единый народ, разных национальностей, мы - народ России, -- сказал в поздравительной речи глава города.
На мероприятии Сергей Носов совместно с руководителем объединения поискового отряда «Соболь» Ванюковой Александрой вручили внуку Николая Жалнина, воевавшего под Сталинградом, документы о том, где был захоронен его дед.
Глава города вручил благодарственные письма и ценные подарки ветеранам ВОВ и военной службы, ветеранам боевых действий, военнослужащим нижнетагильского гарнизона.
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