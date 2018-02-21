Сергей Носов поздравил тагильчан с Днем защитника Отечества (ВИДЕО)

На нашей земле всегда были защитники, которые могли постоять за свою родину, если это было необходимо, если было такое поручение, принести свободу, мир в страны Европы. В чем сила нашего солдата? А сила его в интернационализме, в том, что мы - единый народ, разных национальностей, мы - народ России, -- сказал в поздравительной речи глава города.