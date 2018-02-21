Шестеро тагильчан представят Нижний Тагил в Молодёжном парламенте
21 февраля, 10:05Свободное время
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В Нижнем Тагиле подвели итоги выборов в Молодёжный парламент и обозначили перспективные направления работы с молодёжью.
Сюжеты: Нижний Тагил
На заседании городского совета по делам молодежи подвели итоги выборов в Молодёжный парламент, которые прошли в Нижнем Тагиле 16 февраля. Город в областном парламенте будут представлять 6 человек. Свои голоса за кандидатов отдали около 8 тыс. молодых избирателей.
Также участники заседания обсудили участие Нижнего Тагила во Всероссийской зимней Универсиаде и Всероссийском форуме рабочей молодёжи. Финал Универсиады состоится в конце февраля, а в период с 3 по 7 марта наш город станет площадкой для проведения форума.
По информации пресс-службы Администрации Нижнего Тагил, летом на территории города пройдёт летняя смена «Промышленные вызовы Урала». Ожидается, что в ней примут участие 200 молодых людей.
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