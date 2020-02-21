Фестиваль Ural Music Night получил грант от президента на 40 миллионов рублей
Сегодня, 21:01Свободное времяФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Музыкальный фестиваль Ural Music Night, который проводится ежегодно в Екатеринбурге, выиграл президентский грант, пишет znak.
Сюжеты: Екатеринбург
На проведение фестиваля в 2020 году будет выделено 40 млн рублей. Организаторы фестиваля составляли заявку на 123,3 млн рублей, они заявили о готовности софинансировать часть суммы.
Один из проектов музыкального фестиваля - сайд-проект «Ночи музыки» - выиграл грант на 1,3 млн рублей. Этот проект лагеря для музыкантов, приехавших на Ural Music Night.
Ежегодно фестиваль открывает для посещения около 100 площадок. В 2019 году мероприятие посетили 257 тысяч человек.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей