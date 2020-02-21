Фестиваль Ural Music Night получил грант от президента на 40 миллионов рублей

На проведение фестиваля в 2020 году будет выделено 40 млн рублей. Организаторы фестиваля составляли заявку на 123,3 млн рублей, они заявили о готовности софинансировать часть суммы.

Один из проектов музыкального фестиваля - сайд-проект «Ночи музыки» - выиграл грант на 1,3 млн рублей. Этот проект лагеря для музыкантов, приехавших на Ural Music Night.