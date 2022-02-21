У Ельцин Центра после скандала с картиной из Третьяковки появился новый стрит-арт

По словам пенсионера, он не хотел ничего плохого. К картине страховой стоимостью 75 миллионов рублей подошли подростки и стали сокрушаться по поводу отсутствия глаз у нарисованных фигур человечков. Мужчина поверил, что это детский рисунок и, сам того не ведая, испортил дорогущий этюд.