У Ельцин Центра после скандала с картиной из Третьяковки появился новый стрит-арт

На парапете у екатеринбургского музея изменилась надпись, посвященная Олимпиаде в Пекине. Поверх английского шрифта нанесен рисунок охранника, который смотрит на лыжника. А у спортсмена нарисованы глаза, и его голова чем-то напоминает фрагмент картины ученицы знаменитого на весь мир художника Каземира Малевича. Той самой, из-за которой был уволен охранник Ельцин Центра Александр Васильев.
По словам пенсионера, он не хотел ничего плохого. К картине страховой стоимостью 75 миллионов рублей подошли подростки и стали сокрушаться по поводу отсутствия глаз у нарисованных фигур человечков. Мужчина поверил, что это детский рисунок и, сам того не ведая, испортил дорогущий этюд.
Картина из Третьяковской галереи получила глаза. Об этом узнали, и разразился скандал. Васильева уволили и завели уголовное дело по статье «Вандализм». Реставрация обошлась Третьяковке в четверть миллиона рублей.