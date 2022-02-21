У Ельцин Центра после скандала с картиной из Третьяковки появился новый стрит-арт

У Ельцин Центра после скандала с картиной из Третьяковки появился новый стрит-арт
У Ельцин Центра после скандала с картиной из Третьяковки появился новый стрит-арт
Сегодня, 15:45Свободное времяФото: Яндекс-Карты

Неизвестный в Екатеринбурге нарисовал стрит-арт на картину ученицы Малевича

На стене около Ельцин Центра поверх надписи «We will rock you» появился новый уличный рисунок по мотивам скандала с картиной ученицы Малевича.

На парапете у екатеринбургского музея изменилась надпись, посвященная Олимпиаде в Пекине. Поверх английского шрифта нанесен рисунок охранника, который смотрит на лыжника. А у спортсмена нарисованы глаза, и его голова чем-то напоминает фрагмент картины ученицы знаменитого на весь мир художника Каземира Малевича. Той самой, из-за которой был уволен охранник Ельцин Центра Александр Васильев.

По словам пенсионера, он не хотел ничего плохого. К картине страховой стоимостью 75 миллионов рублей подошли подростки и стали сокрушаться по поводу отсутствия глаз у нарисованных фигур человечков. Мужчина поверил, что это детский рисунок и, сам того не ведая, испортил дорогущий этюд.

Картина из Третьяковской галереи получила глаза. Об этом узнали, и разразился скандал. Васильева уволили и завели уголовное дело по статье «Вандализм». Реставрация обошлась Третьяковке в четверть миллиона рублей.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы