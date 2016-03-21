Многонациональный Нижний Тагил: в краеведческом музее открылась выставка «Вместе дружная семья» (ФОТО)

Географическое положение нашего края, который располагается на стыке Европы и Азии, является одним из главных факторов такого многообразия состава населения. Многим еще со школы известно, что коренными жителями тагильского края являются манси – этот народ жил на Среднем Урале несколько тысяч лет назад. На рубеже XVI-XVII веков уральские земли осваивали марийцы и мордва.

После в наш край начались массовые переселения татар, украинцев, башкир, евреев, армян, азербайджанцев. Одни приезжали на работу в рудники, другие – сбегали в тагильский край от ужасов Первой мировой войны. Кроме того, из Поволжья были депортированы советские немцы – так в Тагиле появилось и немецкое население. На данный момент, город Нижний Тагил – дом для представителей 127 национальностей. И экспозиция «Вместе дружная семья» раскрывает их культуру, традиции, быт, религию и даже национальную кухню.

Выставка богата народными костюмами, кухонной утварью, посудой и орудиями труда. Есть и уникальные экспонаты: старообрядческие книги, русский кокошник 18 века, старинная одежда. Всего на выставке представлена история более 30 народностей. Помогли организовать экспозицию и предоставили экспонаты общественные организации и фонды города.

На торжественном открытии выставки побывали работники городской администрации, депутат заксобрания области Вячеслав Погудин, студенты колледжа искусств и, конечно же, представители общественных национальных организаций.

ФОТО: пресс-служба администрации города Нижний Тагил