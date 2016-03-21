В Нижнем Тагиле прошел конкурс профмастерства среди следователей (ФОТО)
За звание «лучший по профессии» сотрудники следственных органов борются ежегодно.
Сначала участники соревнований должны были пройти тест на знания служебной подготовки, криминалистики, правовой, медицинской и огневой дисциплинам. Далее следователям предстояло выполнить практический норматив – неполная разборка «Макарова» за 8 секунд.
Следующий этап – огневой рубеж. Участники выясняли, кто из них быстрее и точнее стреляет из пистолета. Здесь важно было количество выбитых очков.
В спортивном зале следователи выполняли различные силовые упражнения, а также демонстрировали свои боевые навыки при возможном нападении и задержании злоумышленников.
Впервые на соревнованиях, по сумме заработанных баллов по всем дисциплинам, чемпионами стали сразу два следователя – майор юстиций Денис Петров и лейтенант юстиций Михаил Колмаков.
Кстати, капитан Наталья Курдюкова доказала, что женщины могут не хуже мужчин справляться с боевым оружием. По сумме набранных баллов за стрельбу, она опередила всех своих коллег и получила диплом за лучший результат.
Лучшие следователи Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» будут представлять наш город на областном этапе конкурса профмастерства.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru