В Нижнем Тагиле прошел конкурс профмастерства среди следователей (ФОТО)

Сначала участники соревнований должны были пройти тест на знания служебной подготовки, криминалистики, правовой, медицинской и огневой дисциплинам. Далее следователям предстояло выполнить практический норматив – неполная разборка «Макарова» за 8 секунд.

Следующий этап – огневой рубеж. Участники выясняли, кто из них быстрее и точнее стреляет из пистолета. Здесь важно было количество выбитых очков.

В спортивном зале следователи выполняли различные силовые упражнения, а также демонстрировали свои боевые навыки при возможном нападении и задержании злоумышленников.

Впервые на соревнованиях, по сумме заработанных баллов по всем дисциплинам, чемпионами стали сразу два следователя – майор юстиций Денис Петров и лейтенант юстиций Михаил Колмаков.

Кстати, капитан Наталья Курдюкова доказала, что женщины могут не хуже мужчин справляться с боевым оружием. По сумме набранных баллов за стрельбу, она опередила всех своих коллег и получила диплом за лучший результат.

Лучшие следователи Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» будут представлять наш город на областном этапе конкурса профмастерства.