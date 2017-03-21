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Учения по спасению провалившегося под лёд человека и отработка способов эвакуации прошли на спасательной станции Нижнего Тагила (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Учения по спасению провалившегося под лёд человека и отработка способов эвакуации прошли на спасательной станции Нижнего Тагила (ФОТО)

21 марта 2017, 16:50Свободное времяДенис Таратонов
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