Учения по спасению провалившегося под лёд человека и отработка способов эвакуации прошли на спасательной станции Нижнего Тагила (ФОТО)
Весной лёд в Нижнем Тагиле становится ненадёжным и может преподнести немало неприятных сюрпризов беспечным рыбакам и прохожим, которые решили срезать путь из центра города на Гальянку. В этих условиях спасателям необходимо проявлять особую бдительность, чтобы заметить провалившегося под лёд человека.
21 марта на спасательной станции состоялись учения по спасению провалившегося под лёд человека. Организаторы учений сделали их максимально реальными — в полынье, по горло в воде, ждал помощи живой человек. Это был профессиональный водолаз. Спасатели помогли ему выбраться на лед, после чего погрузили в специальные сани и транспортировали на берег, где «пострадавшего» укутали в «космическое» одеяло, переложили на носилки и доставили к точке эвакуации.
В рамках отработки способов эвакуации ещё одному человеку помогли спуститься с балкона на втором этаже. Для этого использовалась трехколенчатая лестница.
Перед практической частью был проведён урок, где спасатели «освежили» свои знания о мерах безопасности на воде, спасении утопающих, организации работ во время паводка и способах оказания первой помощи.
На уроке отметили, что через несколько недель лёд станет игольчатым. Провалившемуся человеку выбраться самостоятельно практически невозможно — кусочки льда облепляют тело человека, затрудняя движения, а края полыньи не выдерживают веса тела. Крепкий мужчина может продержаться в воде только 15 минут, затем от усталости и переохлаждения он теряет волю к жизни.
Спасение на весеннем льду — очень опасный процесс. К утопающему нужно подбираться с той стороны, откуда шел человек, и туда же и выбираться. Нельзя протягивать тонущему руку, он утянет вас за собой. Чтобы вытащить человека используйте шарф, куртку, палку или другой предмет, который можно использовать как веревку. Не кидайтесь к тонущему без оглядки: поищите на берегу сподручные предметы и позовите на помощь других людей рассказал собравшимся начальник спасательной станции Нижнего Тагила, номинант на премию «Человек года-2017» Владимир Александренко.
Когда лед станет опасным, спасатели повторят тренировку в районе так называемой «Горячки».
© Денис Таратонов, TagilCity.ru