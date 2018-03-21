1700 цветов будут высажены на клумбах Нижнего Тагила до 15 июня

Аукцион на посадку цветов объявила служба заказчика городского хозяйства. Подрядчик должен будет обеспечить посадку 1 700 однолетних растений, также он должен будет обеспечить необходимый уход за рассадой.

Петунии, бархатцы, бегонии, кохии и многие другие цветы украсят 18 территорий у дорог города, в 21 парке и сквере, а также в 12 цветниках.