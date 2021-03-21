Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений завел личный Telegram-канал

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений решил начать вести личный канал в Telegram. На нем он опубликовал видеообращение, в котором поприветствовал аудиторию.

По словам священнослужителя, канал будет посвящен жизни церкви в Екатеринбурге. Митрополит хочет рассказывать об уральских святых, исторических событиях и различных местах Урала. Также он будет показывать изнутри события, происходящие в церкви. Это не взгляд блогера, журналиста, историка или полемиста. Это взгляд сына церкви,заявил митрополит Евгений. Напомним, 18 марта стало известно, что два автобуса с полицейскими и представителями Управления федеральной миграционной службы приехал в Среднеуральский женский монастырь для проверки документов паломников и жителей обители. Полиция и миграционная служба нагрянули в Среднеуральский женский монастырь

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