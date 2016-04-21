Тагильский школьник стал лидером народного голосования в конкурсе «Дудл для Google» (ФОТО)

Работа нашего земляка «Преодолевая пространство и время» признана лучшей по итогам зрительского онлайн-голосования в возрастной группе.

Глеб уверен, что в будущем человек откажется от транспорта и перестанет загрязнять окружающую среду. А на смену машинам придет экологичный и быстрый телепорт.

7-летняя жительница Нижнего Новгорода Аня Фагина стала победителем конкурса. Её дудл «На Везделётоплавоходе по России» будет красоваться на главной странице Google 26 апреля.

В этом году в конкурсе боролись за победу почти 4000 юных художников России. А победителя выбирали более 200 тысяч человек.

Тагильчане уже 3-й год подряд выходят в финал этого всероссийского конкурса. В 2014-м победительницей стала ученица 86-й гимназии Настя Воронцова, а в прошлом году триумф девушки пробовал повторить её брат Андрей.