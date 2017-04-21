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Черновая отделка Нижнетагильского цирка будет завершена в мае: ход работ проконтролировал Сергей Носов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Черновая отделка Нижнетагильского цирка будет завершена в мае: ход работ проконтролировал Сергей Носов

21 апреля 2017, 17:55Свободное время
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