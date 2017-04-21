Черновая отделка Нижнетагильского цирка будет завершена в мае: ход работ проконтролировал Сергей Носов
21 апреля 2017, 17:55Свободное время
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
21 апреля Сергей Носов организовал выездное заседание в Нижнетагильском цирке и лично проконтролировал ход работ.
Сюжеты: Нижний Тагил
Подрядчик отчитался, что к маю будет полностью завершена черновая отделка всех помещений объекта. Главе города показали материалы, которыми будут проводить отделку – пищевую резину и каучук, безопасные для здоровья людей и животных.
В июле в цирке появятся натяжные потолки и фигуры клоунов над центральным входом.
Сергей Носов отметил, что учтено его требование об увеличении количества рабочих на площадке, а значит, объект удастся сдать в эксплуатацию к намеченному сроку, сообщает администрация города.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей