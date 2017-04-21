Экскурсия для школьников состоялась в Нижнетагильском ОМОНе (ФОТО)

Сотрудники отряда мобильного особого назначения находятся на острие борьбы с преступностью. Находясь в составе органов внутренних дел и сейчас, являясь подразделением Росгвардии, бойцы выезжают на самые громкие и опасные задержания заметил учредитель организации «Союз Ветеранов», организовавшей экскурсию для детей.