Экскурсия для школьников состоялась в Нижнетагильском ОМОНе (ФОТО)
21 апреля 2017, 12:10Свободное время
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В Нижнем Тагиле для школьников из пос. Горноуральский и с. Николо-Павловское состоялась экскурсия в ОМОН.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сотрудники отряда мобильного особого назначения находятся на острие борьбы с преступностью. Находясь в составе органов внутренних дел и сейчас, являясь подразделением Росгвардии, бойцы выезжают на самые громкие и опасные задержания заметил учредитель организации «Союз Ветеранов», организовавшей экскурсию для детей.
Ребята смогли посмотреть приемы рукопашного боя, инсценировку задержания автомашины с «преступниками». Школьники увидели спортзал для тренировок ОМОНовцев, их многочисленные награды, получили ответы на интересующие вопросы.
Помимо этого, ребятам показали тематический фильм, рассказали об истории ОМОНа и дали подержать настоящее боевое оружие.
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Фото: МВД «Нижнетагильское»
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